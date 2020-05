Dopo le dichiarazioni del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, che ha accusato la Cina di avere creato il coronavirus in laboratorio nascondendone la reale gravità per avvantaggiarsene sul resto del mondo, riprese qualche ora dopo dal presidente Trump che ha ventilato la possibilità di applicare nuovi dazi e far riprendere la guerra commerciale tra i due Paesi, questo lunedì le borse di tutte le principali piazze finanziare hanno fatto registrare pesanti perdite.

Il FTSE Mib a metà giornata era in calo del -3%, anche se in linea con il resto d'Europa. Tra i titoli peggiori quelli della galassia Agnelli con Cnh che faceva segnare il -5,36%, Tenaris (-5,13%) ed Eni (-4,68%).

In rialzo anche lo spread BTP/Bund arrivato a sfiorare quota 245, per poi arretrare sotto i 240 punti.