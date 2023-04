Starship è nave spaziale progettata da SpaceX per portare carichi ed equipaggi sulla Luna, su Marte e anche oltre. Questo giovedì Starship ha effettuato il suo primo lancio dalla base di Boca Chica in Texas, ma è esplosa dopo pochi minuti.

Il vettore di lancio, il potente Super Heavy, non si è staccato come previsto per poi tornare sulla Terra. Rimasti agganciati, entrambi i mezzi hanno iniziato a modificare la loro traiettoria. Per evitare che potessero cadere in zone abitate o provocare danni ambientali, i tecnici hanno deciso di attivare il sistema di autodistruzione, provocandone l'esplosione in volo.

Elon Musk, fondatore e amministratore delegato di SpaceX, ha commentato l'incidente su Twitter, dicendo che si tratta comunque di un "risultato prezioso" che servirà a migliorare il design e la sicurezza del progetto, aggiungendo che la SpaceX punta a riprovare il lancio entro fine anno, con una nuova versione del vettore, ancora più grande e potente.

Dopo quattro minuti dal lancio, vettore e navetta hanno raggiunto un'altitudine massima di quasi 32 km prima di esser fatti esplodere. Il SuperHeavy, se tutto fosse andato secondo i piani avrebbe dovuto staccarsi e tornare sulla Terra per un successivo riutilizzo.

Da SpaceX, quanto accaduto viene interpretato come bicchiere mezzo pieno, commentando positivamente che il razzo sia decollato per la prima volta dalla piattaforma di lancio!