In merito alla chiusura del torrente Mela sembra sia stata individuata una soluzione alternativa alla viabilità: nel sopralluogo tenuto stamattina alla presenza del Genio Civile e dei rappresentanti della Città metropolitana di Messina e dei Comuni di Milazzo e Barcellona è stata valutata la possibilità di realizzare il collegamento tra le due cittadine attraverso una strada a raso in terra battuta da realizzarsi a valle del Torrente attraverso un sistema di sostegno tubolare, soluzione, che ovviamente dovrà essere definita nel dettaglio attraverso un progetto, che lo stesso Genio Civile dovrà redigere a stretto giro prevedendo anche i costi di realizzazione, che comunque, viste le caratteristiche di questa arteria, dovrebbero essere contenuti.

Il Sindaco Pippo Midili, nell’auspicare che tale bypass venga realizzato in tempi brevi, ha comunque chiesto che sino ad allora sia evitata la chiusura del ponte per evitare gravi disagi alla comunità. Il primo cittadino ha preso atto delle criticità esistenti; ma al tempo stesso sostenuto che “la questione non è sorta adesso; ma si trascina dal 2018 e quindi lo slittamento di qualche mese dell’avvio del cantiere non dovrebbe essere pregiudizievole alla struttura”, anche perché – viene evidenziato – non si comprende ancora adesso la ragione, per la quale la soluzione trovata qualche anno addietro di viabilità alternativa e oggetto di progettazione è stata improvvisamente stralciata.