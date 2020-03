Il 2020 sembrava già destinato ad essere un anno particolarmente florido per i meme. L'emergenza Covid, un po' per il maggior tempo libero a disposizione di molti, un po' per esorcizzare la paura, ha ulteriormente evidenziato il trend.

Ed in Sicilia, e in particolare a Messina, uno dei VIP preferiti dei meme, dato il ruolo che sta assumendo nella vicenda, è indiscutibilmente il sindaco della cittò, Cateno De Luca.

In "ROBOCOP DE LUCA SUPER SINDACO DI MESSINA" - di TURISMOTUNISIA - le sue parole diventano parte della nota saga cinematografica di Robocop, il tutt'altro che morbido poliziotto cibernetico che detta legge in una futuristica, corrotta Detroit.