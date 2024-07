A luglio 2024 al MOLO - Brescia i party si susseguono senza soluzione di continuità. Sono ben 12, 3 alla settimana , dal giovedì al sabato. Ogni weekend, compreso quello che inizia giovedì 5, la prima festa da vivere è Friò! E' una festa perfetta per chi studia o lavora e ha voglia di rilassarsi con gli amici con il giusto sound, senza fare l'alba ma ballando un bel po'. In altre parole, Frìo! è vivere l'estate nel weekend... con un giorno di anticipo. Perché il giovedì, almeno d'estate, è il nuovo sabato.



Ed eccoci a venerdì 5 luglio '24, quando al MOLO - Brescia prende vita un party hip hop decisamente scatenato, ovvero Rehab. L'evento vede sul palco come guest un rapper protagonista della scena italiana da tempo, Villabanks (nella foto). Pseudonimo di Vieri Igor Traxler, è un rapper italiano classe 2000, originario di Milano. Cresciuto tra Milano, Parigi, New York, Firenze e Palma de Mallorca, si dedica al rap a 15 anni e comincia a lavorare ai primi mixtape e singoli. Il suo primo album ufficiale, Non Lo So, esce il 30 settembre 2019 ed è interamente prodotto da Linch. Il disco riscuote ottimi numeri, trascinato dalla traccia Candy ft. Vale Pain che diventa virale su TikTok. Il 1° gennaio 2020 pubblica Quanto Manca, il suo secondo album, prodotto da Linch, Brando Luis e Cxtana. L'unica collaborazione è in Barbie con Bello Figo.



Ed eccoci a sabato 6 luglio, quando l'evento che va in scena è Circo Nero Italia. Si ferma infatti al MOLO il carrozzone dei 'folli' performer di Circo Nero Italia. Capaci di interpretare coreografie e ritmi particolari, unici, spirituali… sperimentano sul dancefloor e in eventi d'ogni tipo, come poche altre realtà collettive dello show biz fanno. "Non metteremo mai in piedi spettacoli di semplice intrattenimento con qualche bella performance d'impatto a fare da cornice", racconta Duccio Cantini, che coordina la party crew di Circo Nero Italia. "E' e sarà sempre uno show evolutivo, ricco di emozioni e ispirato ai grandi spettacoli internazionali. Cerchiamo sempre di alzare l'asticella della bellezza e del coinvolgimento emotivo per portare il pubblico, per una notte, in altri mondi... siano essi interiori, inferiori o superiori."



MOLO - Brescia, che si balla a luglio



Gio 4/7 Frìo!

Ven 5/7 Rehab - dj guest VillaBanks

Sab 6/7 Circo Nero Italia



Gio 11/7 Frìo!

Ven 12/7 Panorama - dj guest Themba

Sab 13/7 Dj Guest Miles



Gio 18/7 Frìo!

Ven 19/7 UniBS In Da Club

20/7 Samsara Tour



Gio 25/7 Frìo!

Ven 26/7 VidaLoca

Sab 27/7 Candy Crush



Tante le novità per l'estate '24 al MOLO - Brescia. E una certezza. Da tempo MOLO - Brescia gestito da chi ha portato al successo nel tempo sia Circus beatclub a Brescia (che ha appena compiuto 25 anni di successi), sia River a Soncino (CR)... Ovvero, dal team coordinato da Antonio Gregori. E' un riferimento per chi vuol ballare con stile, tra gli addetti ai lavori e tra chi ha voglia di ballare.



