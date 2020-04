Circola in questi giorni sui social e nelle chat di Whatsapp un link che parla di un buono spesa da 250 euro, che sarebbe offerto in omaggio da Esselunga. Si tratta di una bufala, o meglio, il sito web esiste ma Esselunga non ha niente a che fare con questa faccenda. Qualcuno ha organizzato un raggiro per estorcere informazioni agli utenti.

Un caso simile è avvenuto di recente, allora i malintenzionati fingevano di rappresentare Coop (del tutto estranea).

Evitiamo quindi di cliccare il link e cedere dati importanti.