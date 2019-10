Niente da fare. Venerdì scorso, un tribunale di Hong Kong ha confermato il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso .

Il tribunale, in tal senso, ha respinto il ricorso di una donna lesbica contro l'attuale normativa in fatto di matrimonio gay.

La corte di primo grado ha stabilito che il governo non era tenuto a fornire un quadro giuridico alternativo come, ad esempio, può essere costituito dalle unioni civili, poiché sta già offrendo alle coppie dello stesso sesso gli stessi diritti e gli stessi benefici delle coppie eterosessuali sposate.



Inoltre, la corte ha ribadito che tale decisione non è in alcun modo collegata ad alcuna opinione su questioni sociali, morali e/o religiose associabili al matrimonio gay e che sull'argomento era stato adottato un rigoroso approccio giuridico.

L'omosessualità a Hong Kong, ex colonia britannica tornata aotto l'ombrello cinese nel 1997, è stata depenalizzata nel1991.