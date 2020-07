Arezzo - Valdichiana, ammirate le locandine storiche di un noto brand “Martini”.

Le 22 locandine esposte gratuitamente servono al visitatore, non ai fini pubblicitari, ma bensì per concentrarsi sull’escalation effettuata dal brand tra il XIX secolo e la fine degli anni ’60, con il boom economico, fino all’esportazione oltre oceano. Questo per un auspicio particolare per il momento che stiamo attraversando, con la crisi economica, in prospettiva di una veloce ripresa.

Le locandine sono firmate da pittori e fumettisti di fama nazionale e internazionale e rimarranno esposte fino al 30 agosto.