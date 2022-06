Sabato 18 giugno per il party Flirt with Us alla Villapapeete di Milano Marittima (Ravenna), sul palco arrivano The Cube Guys, dj duo italiano attivo in tutto il mondo.



The Cube Guys sono nati nell'ormai lontano 2005 dall'unione di due dj producer già molto affermati, i bergamaschi Roberto Intrallazzi e Luca Provera. Il loro sound progressive-house con incursioni tribal, tech e vocal, in continua evoluzione e sempre più internazionale, oltre che personale…



I loro dj set a quattro mani uniscono la creatività e l'esperienza tecnica da studio con l'improvvisazione dell'esibizione live nei club. Si esibiscono da anni con top dj come Tiesto e le produzioni ed i remix vantano apprezzamenti da artisti come Pete Tong, Roger Sanchez, Axwell, Bob Sinclar, Dave Morales, Mark Knight, Oscar G, Peter Rauhofer e molti altri.



Tra gli infiniti altri, si sono esibiti in top club mondiali come 'Privilege' (Ibiza), 'Fabulous' (Las Vegas), Pacha (Marrakech), 'Love' (New York), 'Circus Afterhours' e 'Parking' (Montreal) 'Panama' (Amsterdam), 'Senso' (Orlando), 'Queen' (Parigi), The Week (Sao Paulo), Club Noxx (Anversa), 'The Cross' (London), 'Space' (Marbella), il 'Gryphon', 'Score' e 'Mynt' (Miami).



Nata nel 2003 per arricchire l'offerta del divertimento diurno firmato Papeete Beach, Villapapeete da subito si è imposta come format vincente tra i tanti bei locali della Riviera Romagnola. Come Papeete Beach è oggi conosciuta a livello nazionale e internazionale. Aperta già dalle 21 con un aperitivo a bordo piscina che diventa una cena spettacolo all'altezza della aspettative dei più esigenti, fa ballare fino a notte fonda e sempre con un certo stile.



Villapapeete prende vita in un casolare ottocentesco ristrutturato per accogliere il meglio per quel che riguarda di artisti, dj performer, show, food, servizio, beverage (...): nella grande corte di 10.000 mq intrattenimento e spettacoli sanno far sognare. La location, che ospita tre atmosfere musicali diverse, ha poi saputo mantenere il fascino del passato miscelato ad installazioni futuristiche. Il risultato, ovvero l'anima di Villapapeete, è un mix di classico e moderno, perfetto dalla sera a notte fonda.

Villapapeete



https://villapapeete.com

info: + 39 335 1275444

ogni sabato notte e prefestivi, dal 28/5/22



Via Argine destro Savio,15

Savio di Ravenna - Milano Marittima (RA)



Ingresso con aperitivo bordo piscina dalle 21:00

Cena servita nella zona ristorante dalle 22:30

Ingresso Evento dalle 23:30

Papeete Beach, Villapapeete: two brands, one soul



Papeete mette insieme, a Milano Marittima, la celeberrima spiaggia Papeete Beach e Villapapeete, location open - air serale e notturna aperta solo il sabato notte. Da oltre vent'anni Papeete è un punto di riferimento per chi cerca il massimo in stile pop: sole, relax in spiaggia, beach party, sunset ritual... e più tardi dinner show e notti in una location unica. Oltre che un vero e proprio fenomeno di costume, celebrato dai media e amato dai fan, Papeete è una realtà fatta di attenzione al servizio e ogni dettaglio della sua proposta. Tra le novità dell'estate 2022 al Papeete Beach, ecco il beach restaurant La Pluma. Aperto solo a pranzo, propone specialità romagnole, spesso rivisitate dallo chef campano Vincenzo Caputo.