Anna D'Agostino, attrice partenopea tra passione, studio e sacrificio in tv trova la sua grande occasione dopo tanta gavetta.

A cuore aperto racconta il suo percorso artistico nel mondo patinato dello spettacolo fatto di tante soddisfazioni e gratificazioni.

«La passione per la recitazione è nata da quando ero ragazza ma mio padre era geloso e mi disse che la scuola di recitazione era chiusa. Ho iniziato nel 2007 e ho fatto vari lavori ma come mestiere lo è da 5 anni» racconta l'attrice.

«La prima tappa fondamentale è stato studiare recitazione. Poi le varie esperienze che ho fatto permettendomi di mettere in pratica ciò che avevo studiato unendo la passione per la recitazione facendomi crescere artisticamente . Come tappa più importante è stato quando sono entrata a far parte della grande famiglia di Un Posto al Sole» confessa la D'Agostino, che interpreta Silvana, la cameriera del perfido Roberto Ferri.

E sogna. «Mi piacerebbe lavorare con Raoul Bova perché è il mio attore preferito e da quello che leggo è anche una bella persona» confessa l'attrice, che intanto continueremo a vedere su Rai 3.