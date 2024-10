Herbalife, azienda leader nel settore del benessere, è nuovamente Sponsor Ufficiale della Divisione Calcio a 5 della LND-FICG per la stagione 2024-2025. Questo accordo, che segna la quarta stagione consecutiva di collaborazione, rafforza ulteriormente il legame tra Herbalife e il mondo dello sport.

Da sempre vicina ai valori dello sport e a uno stile di vita sano e attivo, la partnership con la Divisione Calcio a 5 rappresenta un’opportunità per promuovere questi principi attraverso la valorizzazione di tutte le discipline, sia individuali che di squadra, sempre all’insegna del rispetto, della correttezza e di un sano spirito di competizione.

Con la sua linea di prodotti H24, Herbalife si pone a fianco di tutti gli appassionati di fitness, dai principianti agli atleti professionisti. Grazie a questa gamma, l'azienda supporta gli sportivi nel raggiungimento dei loro obiettivi, fornendo prodotti specifici che ottimizzano gli allenamenti, favoriscono il mantenimento della massa muscolare e accelerano il recupero post-allenamento. La linea H24 è certificata Informed-Sports, garantendo che non contenga sostanze vietate, in conformità con il programma di screening antidoping.

Negli oltre 40 anni di attività, Herbalife ha investito nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni per una corretta integrazione nutrizionale, sponsorizzando più di 190 atleti, squadre ed eventi sportivi sia a livello nazionale che internazionale. Dal 2011, l'azienda supporta la Federazione Italiana Nuoto (FIN) come Fornitore Ufficiale delle squadre nazionali ed è stata a fianco del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dei campioni dell’Italia Team come Sport Nutrition Supplements Sponsor alle Olimpiadi di Parigi grazie a un pluriennale accordo con il CONI che ha preso il via nel 2016 con le Olimpiadi di Rio.

In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano e Cortina 2026, Herbalife ha siglato un accordo con la Fondazione Milano Cortina 2026, diventando Official Supporter dell'evento e continuando a sostenere gli atleti olimpici e paralimpici. Con il suo impegno costante, Herbalife si conferma un partner affidabile nel mondo dello sport, offrendo prodotti sicuri e ad alte prestazioni.