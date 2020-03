Il dato principale del primo sondaggio di marzo di TG La7 e SWG vede Italia Viva di Matteo Renzi in caduta libera e ben lontana dalle percentuali sperate alla sua fondazione, con un misero 3,2%, in flessione dello 0,6% e addirittura superata da Sinistra Italia/MDP Art. 1 data al 3,6%.

Il Partito Democratico flette sotto il 20%. Mentre il Movimento Cinque Stelle, sempre di più a rischio sorpasso da parte di Fratelli d'Italia, sale dello 0,3% e si porta al 13,7%.

All'opposizione troviamo, appunto, il Partito della Meloni, Fratelli d'Italia, in pieno boom di consensi, che sale di 1 punto al 12,1% a neppure 2 punti percentuali di distanza dai 5 Stelle. In aumento anche Forza Italia data, secondo il sondaggio, al 5,7%. La Lega perde 4 decimali e si attesta al 30,9%.

In calo tutti gli altri Partiti come +Europa (2,1%),; Azione di Carlo Calenda al 2,8% e i Verdi in flessione al 2,2%.