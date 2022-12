Circo Nero Italia, collettivo di artisti decisamente scatenati e da sempre impegnati in performance che regalano emozioni forti, a dicembre 2022 sono attivi in tutta Italia. Ecco alcuni degli appuntamenti, tutti da non perdere, per una realtà coordinata da Duccio Cantini.

La sera che va Natale a Santo Stefano, il 25 dicembre, sono ancora Firenze, all'Otel con l'evento Luna Park. In console ci sono Fabien e Giacomo Miranda, alla voce c'è Sally. Continua poi la collaborazione continuativa di Circo Nero Italia con un vero hot spot in Versilia, il Cobra di Pietrasanta: gli artisti del collettivo guidato da Duccio Cantini sono sul palco, in mezzo ai tavoli e sul dancefloor anche il 23, 24 e 25 dicembre.

E che succede a Capodanno? Gli artisti di Circo Nero Italia sono all'Otel di Firenze per il party Fabolous e al Cala Maretto di Civitanova Marche (MC), per party tutti da vivere. Decisamente da non perdere è poi il Capodanno sul Lungomare di Napoli la notte del 31 dicembre '22. Sarà una festa elettronica tutta da ballare, con gli amici, fino all'alba.



L'evento, Etnica, è coordinato da Drop Eventi e vede gli artisti di Circo Nero Italia sul palco in Rotonda Diaz insieme ad artisti importanti (Aüra, Da Believer, Emanuele Romano, Fiona Kraft, Gianni Romano). In simbiosi i tanti dj set, gli artisti di Circo Nero Italia, ovvero mimi, attori, danzatori, coreografi e atleti, con i loro costumi, grazie luci ed effetti speciali, esprimeranno tutti i codici dell'entertainment più contemporaneo, a metà strada tra teatro, circo e clubbing. Sono previsti spettacoli di fuoco, cubo volante, numeri acrobatici e tanti altri interventi di animazione, taluni anche in perfetto stile steampunk (filone della narrativa fantastica e fantascientifica che introduce elementi e accessori anacronistici all'interno di un'ambientazione storica). Tutti i dettagli sull’evento Etnica sono disponibili qui: https://www.dropeventi.it/capodanno-sul-lungomare/.

Chi sono i performer del collettivo Circo Nero Italia? Sono ballerini, ballerine, mangiafuoco, attori, specialisti in effetti speciali (...). Si dividono tra feste frequentate anche da famiglie, eventi diurni, dinner show e party scatenati in discoteca. Perché quando si sa fare spettacolo, il contesto conta molto meno della capacità di regalare emozioni mescolando l'alto e il basso, le arti circensi ed il ballo, gli effetti speciali e il ritmo della musica elettronica... e in questo gli artisti di Circo Nero Italia davvero hanno pochi rivali. Anche perché il loro stile è unico, particolare, sorprendente.

Riassumendo, i performer di Circo Nero Italia, coordinati da Duccio Cantini, sono decisamente scatenati. Danno energia in decine di locali, spazi ed eventi in tutta Italia... e non solo. Infatti sono attivi da tempo in mezzo mondo, sanno creare meraviglia con performance che lasciano a bocca aperta.

"Non metteremo mai in piedi spettacoli di semplice intrattenimento con qualche bella performance d'impatto a fare da cornice", racconta Duccio Cantini, che coordina la party crew. "E' e sarà sempre uno show evolutivo, ricco di emozioni e ispirato ai grandi spettacoli internazionali. Cerchiamo sempre di alzare l'asticella della bellezza e del coinvolgimento emotivo per portare il pubblico, per una notte, in altri mondi... siano essi interiori, inferiori o superiori."



