Rocket Sharing Company spa, società fondata dagli imprenditori Luigi Maisto, Daniele Viganò e Alberto Ferlin, quotata alla Borsa di Milano, ha lanciato ufficialmente il Rocket Club, un’iniziativa innovativa che offre agli imprenditori italiani un ambiente unico per connettersi, condividere e crescere insieme.

Rocket Sharing Company spa è riconosciuta per essere proprietaria di un marketplace di beni e servizi sviluppato su un modello di Sharing Economy.

Attraverso questa piattaforma, le aziende possono condividere i propri servizi, e gli utenti hanno l’opportunità di acquistare prodotti e servizi direttamente dai partner presenti, ovviamente con delle condizioni estremamente vantaggiose. La mission dell’azienda è la promozione della condivisione delle competenze, delle idee, ma anche dei problemi e soprattutto delle soluzioni. La presentazione della nuova iniziativa si era tenuta in via ufficiale, di fronte ad una platea gremita, all'Auditorium della Tecnica a Roma lo scorso 25 marzo, all’interno di un grande evento Inspire Leadership, giunto ormai già alla sua 4° edizione e che ha visto la partecipazione di tanti nomi altisonanti dell’imprenditoria di successo italiano, come Oscar Farinetti, fondatore di Eataly ed il Cavalier Tonino Lamborghini, Presidente dell’omonima azienda automobilistica. Durante l’evento Daniele Viganò e Luigi Maisto, fondatori della società Rocket Sharing Company SpA, quotata da un anno al Euronext Growth di Milano, hanno presentato a più di 600 imprenditori presenti il rivoluzionario Rocket Sharing Club, Club pensato per gli imprenditori di successo. La formula alla base del club è semplice: si tratta di un ‘innovativa piattaforma digitale che aiuta gli imprenditori a crescere, con un'ampia gamma di servizi e relazioni a disposizione, utili al proprio business di riferimento.

Il Rocket Club è nato proprio da queste basi, con l’obiettivo di offrire agli imprenditori un ambiente stimolante e ricco di opportunità. “Spesso gli imprenditori si trovano ad affrontare le proprie sfide in solitudine”, afferma uno dei fondatori Daniele Viganò, imprenditore, autore e grande esperto di comunicazione.

“Per questo motivo, abbiamo creato il Rocket Club, un luogo in cui gli imprenditori possano condividere esperienze, storie, prodotti e servizi in un contesto ispirazionale”, continua il Presidente e Amministratore Delegato Luigi Maisto che dal 1995 realizza progetti imprenditoriali innovativi ed è riconosciuto come un business trend setter, un vero opinion leader in grado di anticipare le nuove tendenza di mercato. Il Rocket Club offre una vasta gamma di vantaggi ai suoi membri. Oltre agli eventi fisici organizzati in tutta Italia e anche all’estero, che favoriscono la creazione di relazioni commerciali, amicizie e opportunità di collaborazione, il club fornisce strumenti e metodi per aiutare gli imprenditori a crescere sia a livello personale che professionale. Attraverso workshop, sessioni di mentoring e networking, gli imprenditori hanno l’opportunità di acquisire nuove competenze, migliorare le loro capacità manageriali e trovare soluzioni innovative per affrontare le sfide quotidiane.

Inoltre, il Rocket Club si impegna a offrire ai propri membri supporto anche in ambito finanziario, facilitando l’accesso ai capitali necessari per far crescere le loro aziende. Attraverso partnership strategiche con investitori e istituzioni finanziarie, il club fornisce informazioni su opportunità di finanziamento, sia attraverso l’equity che attraverso operazioni a debito. Questo permette agli imprenditori di trovare le risorse finanziarie necessarie per espandere le proprie attività o realizzare nuovi progetti. La piattaforma, www.rocketsharingclub.com, ha una struttura tecnologica all’avanguardia, per chi volesse iscriversi con un abbonamento free la piattaforma si presenta con aree definite in cui il fruitore può entrare a contatto con le aziende già presenti nel circuito, ma il vero plus è per l’iscritto in upgrade, l’imprenditore che entra nel circuito infatti avrà a disposizione dei servizi fondamentali per consentirgli la migliore scalata al proprio business. I servizi nella piattaforma sono suddivisi in 6 aree :Capitali , Marketing & Sales Formazione, Networking & Live Workshop, Blockchain & soluzioni tecnologiche, Business Opportunity, Luxury Concierge. Ogni area ha a disposizione un Project Manager pronto a soddisfare e supportare gli imprenditori del Rocket Sharing Club, ed in più è presente nel portale anche una nuova figura quella del Advanced Advisor, un consulente specializzato che guiderà l’imprenditore nella struttura in modo che possa trarre al meglio tutto ciò che offre questa innovativa piattaforma. “La nostra finalità principale è aiutare gli imprenditori a crescere, sia dal punto di vista personale che in termini di fatturato e successo aziendale”, dichiara Luigi Maisto. “Attraverso il Rocket Club, forniamo strumenti, conoscenze e risorse che permettono agli imprenditori di superare le sfide del mercato e di raggiungere i loro obiettivi”, conclude Daniele Viganò.

Il Rocket Club è aperto a imprenditori di tutti i settori, dalla tecnologia al food, passando per il marketing, l’automotive, le vendite, l’immobiliare e molto altro, un club comunque inclusivo al cui interno si potranno trovare i “game changers”, quelle persone in grado di cambiare con il loro agire le regole del gioco ed essere continua fonte di ispirazione per gli altri.

Obiettivo finale, sostenere gli imprenditori provenienti da ogni parte d’Italia, infatti il club a differenza di altre strutture collocate su un solo territorio, accoglierà con entusiasmo imprenditori provenienti da tutte le regioni, offrendo l’opportunità di connettersi anche in modo itinerante con una comunità di menti brillanti e creative.