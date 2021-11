Sono 284 le istanze presentate per partecipare al concorso bandito dal corpo di Polizia municipale per l’assunzione di cinque Vigili urbani con contratto a tempo indeterminato.

Alla scadenza dei termini, dunque poco meno di 300 persone hanno deciso di puntare su tale opportunità occupazionale. Diverse le fasi di selezione: la prima, pre-selettiva sarà per giorno 3 dicembre e porterà al riconoscimento dei primi idonei. Rispetto ai 22 agenti assunti nei mesi scorsi per un periodo limitato, stavolta l’inserimento nell’organico avverrà in pianta stabile. In arrivo anche nuovi giardinieri, seppur, in questo caso, a tempo, per sostituire tutti coloro, che sono andati in pensione.

Dal 2010 ad oggi circa 150 dipendenti hanno lasciato gli uffici municipali; così, dopo aver perfezionato la stabilizzazione dei precari, alla fine del 2020, l’Amministrazione ha definito il “Piano del fabbisogno del personale”, che apre all’esterno prevedendo selezioni concorsuali per un dirigente contabile, un dirigente tecnico, tre posizioni di categoria D (due ingegneri tecnici e un contabile), cinque vigili urbani appunto ed ancora cinque operai.

“Passaggi obbligati – sottolinea l’Amministrazione – per ridare slancio alla struttura comunale che presenta gravi carenze in tutte le categorie e profili professionali, con particolare riferimento alle figure di tecnici, contabili, agenti della polizia municipale e operatori comuni”.

Brusco aumento di positivi in questo inizio di settimana a Milazzo: secondo quanto comunicato al Sindaco dall’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid-19 in provincia di Messina, nella giornata odierna in città sono 90 i milazzesi risultati positivi al tampone, 12 in più rispetto all’ultimo rilevamento dei giorni scorsi.