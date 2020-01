Il 2020 del dj producer toscano Luca Guerrieri parte nel migliore dei modi: domenica 5 gennaio è al mixer di una serata importante al Vanilla di Siena. Luca Guerrieri è in console, mentre sul palco e in giro per il locale danno spettacolo gli artisti del Circo Nero.

Lunedì 6 gennaio invece va in onda la prima puntata del suo nuovo radio show “Soul Remedy”. L'appuntamento è dalle 22:00, su One Dance FM (https://onedance.fm).

One Dance FM si ascolta in FM in Lombardia, Torino, Liguria e Sicilia. Ovunque sul sito e sulla App. Chi voglia di ascoltare Luca Guerrieri anche tra un radioshow e un dj set e l'altro, lo trova pure su Spotify, dove è disponibile la sua Luca Guerrieri Spotify Selection: bit.ly/LucaGuerrieriSpotifySelection





Chi è Luca Guerrieri?

Luca Guerrieri, dj e produttore toscano con una lunga carriera alle sue spalle, ha iniziato nel lontano 1995. Vive e lavora a Follonica (GR), nel suo Double Vision Studio. Con la sua musica attraversa tutti o quasi i diversi generi di elettronica. “It Never Ends”, uscito a maggio 2019, il suo recente album, mette insieme 15 tracce (9 inediti e 6 tra le più rappresentative della sua carriera). Tra i suoi grandi successi, c'è l'indimenticabile "Harmony", un successo mondiale ancora oggi ballato nei club e non solo.