190 i nuovi casi di persone contagiate dal coronavirus nelle ultime 24 ore, con il totale di coloro che hanno contratto l'infezione che adesso è di 244.624.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 12.404, 36 in meno rispetto a ieri. Tra i positivi, 47 (2 in meno rispetto a ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 745 (2 in più di ieri) sono ricoverati con sintomi e 11.612 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (36 in più di ieri).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 1967.162, in aumento di 213 rispetto al dato di domenica.

Oggi i morti sono 13, con il totale dei decessi che arriva così a 35.058.



Così, oggi, il ministro Speranza ha commentato la pubblicazione su The Lancet dei test di fase uno sul vaccino messo a punto dallo Yenner Institute dell'Università di Oxford:“Serve ancora tempo e prudenza. Ma i primi riscontri scientifici sul vaccino dell’Università di Oxford, il cui vettore virale è fatto a Pomezia e che verrà infialato ad Anagni sono incoraggianti. L’Italia, con Germania, Francia e Olanda, è nel gruppo di testa per questa sperimentazione. Continuiamo ad investire sulla ricerca scientifica come chiave per sconfiggere il virus”.