In Brasile, la pandemia ha contagiato 7,5 milioni di persone causando la morte di oltre 190mila di esse. Dopo la prima ondata che ha avuto il suo culmine alla fine del mese di luglio, il Brasile sta adesso affrontando il picco della seconda ondata di contagi, iniziata a partire dai primi giorni di novembre.

Quindi, promuovere cautela, distanziamento sociale e mascherine, è un dovere per chiunque, in particolar modo per un personaggio pubblico.

Per questo motivo sta facendo discutere, e indignare, la "festicciola" organizzata da Neymar per queste feste d fine anno. Il campionato di calcio francese dove lui gioca è in pausa per due settimane e così il calciatore brasiliano è tornato a casa per le vacanze dove ha organizzato un mega party con 500 invitati.

La festa si terrebbe nella zona di Mangaratiba (circa 110 km da Rio), in una discoteca dove Neymar avrebbe fatto costruire nuove strutture per allietare i suoi ospiti. Va poi aggiunto il particolare di non poco conto che la festa, iniziata sabato, si concluderà direttamente nel 2021.

E il Covid? Ecchissenefrega sembra essere la risposta di Neymar che, come unica misura di sicurezza, ha preteso che i partecipanti non facesero uso dei loro smartphone... per evitare di diffondere sui social video o immagini.

In Brasile, come già accennato, pare non abbiano apprezzato l'iniziativa.