La categoria dello spettacolo dal vivo e' stata penalizzata dalla Pandemia da Covid19 ma una delle categorie che l'ha veramente subita e' stata la Function Deejay dell'intrattenimento.

Basti pensare che tra Discoteche ,eventi, Matrimoni cerimonie anniversari, locali notturni, pub, insomma un sottobosco spesso sottovalutato , che pero' creava opportunita' di lavoro durante i weekend e non solo.

Ma le cause di forza maggiore del Covid19 e il conseguenteLockdown sono state per molti del settore deleterie.

Le cose si sono complicate e molti si sono ritrovati ad essere dimenticati o inesistenti per uno Stato e una cultura che non li ha mai riconosciuti ,la maggior parte resta senza sussidi o regolare copertura INPS che dovrebbe svolgere la funzione previdenziale come ExEnpals.

Insomma una categoria che dovra' reinvertarsi ,augurandosi che la vita normale ritorni al piu' presto e con essa la voglia di fare festa .

Dj Claudio Ciccone Bros che ha vissuto 12 anni a Londra dove ha studiato acquisendo l'attestato come Club Dj presso la London School of Sound (da questa scuola sono poi venuti fuori diversi talenti Dj che hanno suonato al Tomorrowland Festival) ci racconta che lui all'inizio della Pandemia e del Lockdown in Italia e' riuscito ha ritrovare lo spirito della musica ,la giusta motivazione cosi come la sentiva quando era chitarrista nella sua Rock Band .

La musica e' comunicazione e vita, ci dice Dj Claudio,ed e' stato grazie alla musica che ho viaggiato partendo da Scampia Napoli nel 1990 toccando tutta l'italia, in particolare mi sono fermato a Milano dove sono stato per quattro anni suonando la mia musica ai Rave, nei locali, negli Squat e lavorando per la Milano Concerti come All Day per Zucchero, Vasco Rossi per il tour Rewind, Jovanotti, Pino Daniele, Red Hot Chilli Peppers centinaia di concerti.

Sono poi partito per suonare in Francia, Spagna, Inghilterra e non sono più ritornato in italia restando per 12 anni a londra,le opportunita' di vivere suonando il mio repertorio originale e usando la mia conoscenza musicale per intrattenere i clienti dei cocktails bar, Hotels, Pub, Feste Private, venivano rispettate e sono state migliaia le serate dove mi sono divertito facendo quello che mi piaceva e venendo pagato per farlo, tempi fantastici a pensarci adesso.

Questa breve ma intensa pausa del lockdown ha risvegliato il gusto e l'amore per le cose che mi piacevano e appena abbiamo avuto il lockdown ho subito avuto il desiderio di non fermarmi ma di continuare a suonare attraverso i social network, riscontrando da subito l'ostilita' dell'algoritmo del diritto d'autore presente su Facebook ben sapendo che saremmo andati incontro ad un futuro incerto senza sicurezze la musica mi ha aiutato.

Per sessanta giorni ho suonato tutte le sere passando attraverso #iosuonodacasa #iorestoacasa per raccolta fondi per Ospedale Niguarda,Protezione Civile,contro il CoronaVirus.

La diffusione del Virus nel mondo ha aperto anche le comunicazioni internazionali e le collaborazioni sono state molteplici .Ho partecipato ad Un weekend di Ringraziamento presso la MP3 Radio di Miami (Florida) Frontline Appreciation per infermieri e dottori impegnati in prima linea mentre.

Domenica 7 giugno ore 3 pm inglesi (ore 16 italiane) collegatevi in quanto suonero' un Dj Set TechHouse & Techno per Underground Connection Radio UK.

Ho prodotto un brano con i miei fratelli che attualmente sta partecipando ad un contest , Sanremo Canta Napoli web contest, un omaggio alla mia citta' di nascita, Napoli, con un tocco di tutte le mie esperienze musicali produzioni e dj fatte in giro in tutti questi anni.





Per chi volese scoprirne di più potete contattare

Dj Claudio Ciccone Bros Official Facebook