Ritorna il mercato settimanale: lo ha comunicato l’Assessore allo Sviluppo economico Maurizio Capone, dopo aver incontrato gli stessi operatori del mercato ribadendo la necessità del rispetto delle norme regolanti lo svolgimento dell’appuntamento settimanale sia da parte degli ambulanti, che degli stessi cittadini per quanto concerne soprattutto distanziamento e sanificazione. «Ho chiesto ordine – ha detto Capone – e rispetto delle regole, evitando quegli assembramenti in prossimità dei banconi, che in condizioni di normalità sono una caratteristica di questo tipo di vendita».

Dieci positivi in più rispetto a ieri a Milazzo. L’ASP ha comunicato questa mattina – martedì 30 marzo – al Sindaco Midili il report Covid aggiornato a ieri sera, e il numero delle persone contagiate è di 137.

Confermato il dato della crescita del virus tra i più giovani.