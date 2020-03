Protezione Civile: 105.792 il totale dei casi da Covid-19 registrati in Italia fino al 31 marzo con 77.635 le persone che risultano ancora positive al virus, 15.729 quelle guarite e 12.428 quelle decedute, 837 (25 in più di ieri) solo nelle ultime 24 ore.

Il numero di nuovi contagiati ieri era stato di 4.050 oggi di 4.053. I pazienti ricoverati con sintomi sono 28.192, in terapia intensiva 4023, mentre 45.420 si trovano in isolamento domiciliare.

Rispetto al 30 marzo, i numeri sono in leggero aumento. Nonostante questo, dalla Protezione civile (e non solo) si continua a parlare di "trend in calo".

Questo è quanto ha dichiarato oggi alla stampa il presidente dell'ISS, Silvio Brusaferro, per presentare l'analisi dell'andamento epidemiologico e gli aggiornamenti tecnico-scientifici relativi a Covid-19 nel nostro Paese, realizzati dall'Istituto Superiore di Sanità: "La curva dei casi diagnosticati va verso il plateau, il dato ci dice che le misure stanno funzionando, ma dobbiamo ancora iniziare la discesa e la discesa si comincia continuando ad applicarle".

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 25.124 in Lombardia, 10.953 in Emilia-Romagna, 7.850 in Veneto, 8.082 in Piemonte, 4.226 in Toscana, 3.352 nelle Marche, 2.508 in Liguria, 2.642 nel Lazio, 1.871 in Campania, 1.389 nella Provincia autonoma di Trento, 1.654 in Puglia, 1.160 in Friuli Venezia Giulia, 1.492 in Sicilia, 1.191 in Abruzzo, 1.142 nella Provincia autonoma di Bolzano, 851 in Umbria, 657 in Sardegna, 606 in Calabria, 552 in Valle d'Aosta, 216 in Basilicata e 117 in Molise.