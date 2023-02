Lapo Elkann è noto per il suo amore per l'Italia e la sua cultura, e in particolare per la Sicilia, che ha una grande importanza nella sua vita.

Elkann ha una forte connessione con la Sicilia grazie alle sue origini familiari: la madre, Margherita Agnelli, era infatti originaria dell'isola. Inoltre, Elkann ha trascorso molte estati a Taormina, dove la sua famiglia possiede una villa.

Negli ultimi anni, Elkann ha rafforzato il suo legame con la Sicilia attraverso il suo coinvolgimento in vari progetti e iniziative culturali sull'isola. Ha, ad esempio, collaborato con il Comune di Palermo per la realizzazione del progetto "Palermo Città Creativa", con l'obiettivo di valorizzare la cultura e l'arte della città.

Inoltre, Elkann ha promosso la creazione del "Taormina Film Fest", un festival cinematografico che si tiene ogni anno nella splendida cornice della città siciliana. Questo evento ha l'obiettivo di promuovere il cinema italiano e internazionale, e di celebrare la cultura e la bellezza della Sicilia.

Nonostante la sua vita trascorra principalmente tra Milano e Parigi, Lapo Elkann continua a mantenere una forte connessione con la sua terra d'origine e a promuovere l'importanza della cultura e dell'arte italiana.