Vicenda finalmente terminata per la Scuola elementare “Domenico Piraino”: il dirigente del settore tecnico Tommaso La Malfa, in attuazione al mandato ricevuto dalla Giunta municipale lo scorso anno, ha chiuso la procedura d’acquisizione attraverso la formula dell’esproprio sanante al patrimonio immobiliare comunale dell’edificio, che accoglie la scuola elementare con sede in via Trimboli nel quartiere di San Giovanni.

L’importo, che il Comune dovrà versare ai privati, ammonta a 420 mila euro nel rispetto dei criteri stabiliti dal TAR di Catania, comprensivo del valore attuale degli immobili, del danno non patrimoniale e del risarcimento del danno per i periodi di detenzione sine titulo. Di questa somma 73 mila euro risultano essere già depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti, mentre gli altri 343 mila euro saranno sottoposti alla procedura di liquidazione di competenza dell’organismo straordinario (Osl). I proprietari delle aree potranno ottenere dunque il loro credito insinuandosi nella massa passiva.

Il Comune alla fine ha dunque fatto la scelta più ovvia, motivandola con la sussistenza di attuali e persistenti ragioni d’interesse pubblico e in virtù del fatto che l’opzione della restituzione fosse incompatibile con le condizioni economiche dell’ente, stante l’impossibilità di recuperare somme per la rimessa in pristino ed il reperimento di altri edifici utili al trasferimento della scuola. “Del resto – come sostenuto anche dal Sindaco Formica – era impensabile dover abbattere una scuola elementare comunque completata e del tutto funzionante per ripristinare la precedente situazione, in cui si trovava il terreno utilizzato per costruirla”.