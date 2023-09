Fuori Menù, Il cooking show gluten free di Jessica Selassie, sta riscuotendo sempre più interesse tra gli appassionati di cucina. In onda su Cusano Italia Tv, canale 264 del digitale terrestre, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 12.30, questa trasmissione propone ricette semplici e gustose, adatte sia ai celiaci che a chi non ha particolari esigenze alimentari.

Una delle puntate più recenti, andata in onda martedì 26 settembre, ha visto la partecipazione di un ospite speciale: Alessandro Ciacci, macellaio d'eccezione de La Ciccia del Ciacci. Alessandro è venuto appositamente da Bibbona per cucinare insieme a Jessica un delizioso RAGÚ DI CINGHIALE Maremmano precolombiano, una ricetta tradizionale della nonna di Alessandro.

Ciò che rende queste ricette particolarmente interessanti è l'attenzione alla materia prima. I cinghiali utilizzati per il ragù sono forniti appositamente dal Comune per promuovere le eccellenze regionali. Inoltre, Alessandro proviene da una famiglia di macellai con una lunga tradizione nel settore. Nel suo ristorante, aperto da due anni, si cucina prevalentemente con il quinto quarto, ovvero le parti meno nobili dell'animale, come trippa e lampredotto.

L'obiettivo di Jessica Selassie e Alessandro Ciacci è quello di valorizzare gli ingredienti locali e tradizionali, mantenendo al tempo stesso un approccio moderno nella presentazione delle ricette. Il risultato sono piatti gustosi e ricchi di sapore, che esaltano le prelibatezze regionali.

Per non perdervi le deliziose ricette di Jessica Selassie, vi consiglio di seguire il suo cooking show su Cusano Italia Tv. Inoltre, potete trovare tutte le ricette sul canale YouTube di Cusano Italia Tv, dove potrete replicare i piatti proposti anche a casa vostra. Che siate celiaci o meno, le ricette di Fuori Menù vi conquisteranno con il loro gusto autentico e la passione che Jessica mette in ogni piatto.