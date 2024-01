"Abbiamo avuto tutti paura, c'erano dei bambini. Pozzolo è arrivato a fine serata, stavamo andando via: era allegro, ha tirato fuori la pistola senza che nessuno glielo avesse chiesto e all'improvviso è partito lo sparo. Ero lì, purtroppo ho visto tutto. Avevamo affittato la sala per passare il Capodanno tra amici, non c'era nessun menu prestabilito, ognuno ha portato qualcosa di cucinato da casa. Io avevo preparato le linguine all'astice, qualcun altro per esempio aveva portato dei cannoli. ...È successo sotto i miei occhi. Come me l'hanno visto anche altre persone presenti. Abbiamo tutti rilasciato le nostre dichiarazioni ai carabinieri. È stata una leggerezza: poteva costare davvero cara a quel ragazzo, che è un gran lavoratore, un padre di famiglia con due bambini piccoli".

Questo è quanto ha dichiarato a Repubblica un agente di polizia, presente alla festa di Capodanno nel momento in cui il parlamentare di Fratelli d'Italia, Pozzolo, ha fatto partire un colpo dalla sua pistola che ha ferito un uomo, ma non di striscio, tanto che il proiettile gli si sarebbe conficcato appena sotto il gluteo e sarebbe stato poi estratto dai medici dell'ospedale.

E Meloni? Secondo fonti stampa sarebbe infuriata, ma per il momento solo privatamente, visto che nei confronti del suo deputato non ha preso provvedimenti, anche se all'inizio pareva fosse intenzionata a sospenderlo. A fermarla, almeno per il momento, sono stati i fedelissimi che le hanno suggerito di non intervenire, in modo da etichettare il caso non come fato politico, derubricandolo solo come "semplice" fatto di cronaca... ovviamente, visti i personaggi implicati, nera!

Ma, il problema per la premier è che nel momento in cui Pozzolo si è avvalso dell'immunità parlamentare, come pare abbia fatto, allora ha trasformato il caso di cronaca in un caso politico, come ha dichiarato Alessandro Sallusti:

"L'incidente di Capodanno non è un fatto politico. Ma se Pozzolo non collabora e si avvale dell'immunità parlamentare, come pare abbia fatto, allora è lui stesso che trasforma un incidente in un fatto politico".