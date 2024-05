Venerdì 24 maggio 2024, dalle ore 10:30 alle ore 16.00 si svolgerà a Trieste, presso il Trieste Convention Center, il Forum Imprenditoriale Italia-Serbia dedicato al tema “Transizione verde: nuove opportunità per la collaborazione bilaterale”, il cui obiettivo è proseguire lungo il percorso di rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali bilaterali e delle collaborazioni mutualmente vantaggiose con Belgrado, favorendo una sempre più approfondita conoscenza reciproca sia delle opportunità, sia degli operatori.

Il Forum prevede una sessione plenaria dalle ore 10:30 alle 12:00 circa, con l’intervento in apertura del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani e del Primo Ministro della Repubblica di Serbia Miloš VUČEVIĆ, introdotti dal Sottosegretario al Ministero dell’Economia e Finanze, Sandra Savino, dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Massimiliano FEDRIGA, e dal Sindaco di Trieste, Roberto DIPIAZZA (tbc).

Interverranno al Forum, tra gli altri, i Presidenti dell’Agenzia ICE, Matteo ZOPPAS, della Camera di Commercio e Industria della Serbia, Marko ČADEŽ, del Consiglio di Amministrazione, AOFI (Agenzia serba per il credito all’esportazione e l’assicurazione), Dejan VUKOTIĆ, di FINEST, Alessandro MINON, gli Amministratori Delegati di SACE, Alessandra RICCI, e di SIMEST, Regina CORRADINI D’ARIENZO, il Direttore per la Cooperazione Internazionale, RAS (Agenzia per lo Sviluppo della Serbia), Nikola JANKOVIĆ, il Direttore Cooperazione Internazionale allo Sviluppo di Cassa Depositi e Prestiti, Paolo LOMBARDO, rappresentanti di Confindustria.

Al temine della sessione è prevista una Cerimonia di firma di accordi e intese e a seguire una foto di famiglia.

Seguirà alle ore 12.10, circa in Sala Ernesto Illy, la Conferenza stampa congiunta del Vice Presidente Tajani e del Primo Ministro Vučević.