Continua la crescita di positivi al Covid nella città del Capo: altre sessanta persone in più contagiate rispetto a lunedì e il dato riportato dalla piattaforma dell’Usca è di ben 702 milazzesi ancora contagiati dal virus; anche a Milazzo dunque si registra un aumento così come sta avvenendo in quasi tutte le città siciliane.

Si tratta di un aumento, che genera una certa preoccupazione per il rischio di una nuova ondata in queste settimane.

Foti Rodrigo