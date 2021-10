Dopo le 23 sapremo se la sconfitta di Meloni e Salvini al primo turno delle amministrative 2021 si trasformerà o meno in disfatta. Tutto dipende dall'esito dei ballottaggi di Torino, Trieste e Roma, ma senza dimenticare quelli di Varese, Savona, Latina, Caserta, Cosenza...

L'argine per la credibilità - in senso politico - della Meloni è rappresentato dall'elezione a sindaco di Michetti, candidato da lei scelto e preteso alla guida della coalizione di centrodestra, ma che finora si è guadagnato l'etichetta di incompetente e inadatto da parte dei suoi avversari, mentre per proprio conto ha strizzato l'occhio ai nostalgici del fascismo, ammiccando al braccio teso del ventennio e a tesi antisemite in voga al tempo delle leggi razziali.

Dato che per Salvini parlare di argine di credibilità appare ancor più complicato, si può dire semplicemente che il suo incarico da segretario potrebbe finire per essere messo in discussione a seguito dell'esito del voto di Trieste, e soprattutto di Varese e Torino, dove i candidati sono di provenienza leghista.

Le elezioni ammnistrative, in base ai risultati vengono dipinte da "tutti" i partiti come locali nel caso l'esito del voto sia deludente, mentre magicamente il loro significato assume carattere nazionale nel caso l'esito del voto sia anche solo percepito come positivo. Un gioco delle parti che, puntualmente, si ripete ogni volta e, pertanto, diventa anche stucchevole, oltre che inutile, fantasticare sulle possibili conseguenze del dopo voto.

Queste elezioni, però, un'indicazione a livello nazionale l'hanno comunque fornita, chiara ed inequivocabile: la pericolosissima relazione di Lega e Fratelli d'Italia con movimenti e partiti politici dell'estremismo di destra extraparlamentare, persino dichiaratamente fascisti.

A dimostrarlo l'inchiesta di Fanpage in Lombardia e l'assalto alla Cgil da parte di Forza Nuova. Due episodi nei confronti dei quali, da parte di forze politiche democratiche e antifasciste, era possibile una sola risposta: condannare i responsabili di certe scelte, prenderne le distanze e ringraziare chi aveva svelato fatti tanto gravi e preoccupanti.

Al contrario, Salvini e Meloni, se la sono presa con chi ha fatto conoscere le relazioni pericolose di Lega e FdI in Lombardia e con la Lamorgese che non avrebbe impedito l'assalto alla Cgil, indicandola implicitamente come organizzatrice dell'attacco squadrista di Forza Nuova. Per essere due politici che col fascismo non hanno niente a che vedere - a loro dire - di strada da fare ne hanno molta!

Per chi avesse ancora dei dubbi in proposito, questo è ciò che ha dichiarato Matteo Salvini nelle ultime 24 ore:

"Mentre in Europa scorre il sangue per mano del terrorismo islamico, unico reale pericolo di questi tempi, a Roma la sinistra fa campagna elettorale (nel giorno del silenzio) inseguendo fascisti che, per fortuna, non ci sono più. “Il più bell’esemplare di fascista in cui ci si possa imbattere oggi… è quello del sedicente antifascista unicamente dedito a dare del fascista a chi fascista non è”. (Leonardo Sciascia)""Chi l’avrebbe mai detto. In pochi giorni sangue prima in Norvegia e poi in Gran Bretagna. Il nemico in Italia e in Europa nel 2021 è il fascismo? No, il terrorismo islamico".

Sulla stessa linea la collega alleata Giorgia Meloni:

"David Amess, deputato britannico conservatore, cattolico e da sempre impegnato nelle battaglie sociali e pro-vita, sposato e padre di 5 figli, è stato aggredito e brutalmente ucciso a coltellate in una chiesa inglese mentre incontrava gli elettori del suo collegio.L'assassino è un 25enne di origini somale e la Polizia sta indagando sull'origine potenziale legata all'estremismo islamico. Perché un fatto così grave non interessa alla grande stampa? Perché non è al centro del dibattito pubblico e la politica lo ignora? Evidentemente l'omicidio di un parlamentare, di centrodestra, bianco, cristiano, forse per mano islamista, non è funzionale al racconto del mainstream, concentrato a rincorrere i fantasmi del passato e a criminalizzare gli avversari politici invece di preoccuparsi dell'emergenze del terzo millennio.Fratelli d'Italia continuerà a denunciare, senza paura e timori, il pericolo del fondamentalismo islamico che incombe sull'Europa".

Il tory Amess è stato arruolato nel centrodestra ed è stato definito bianco e cristiano (era pure cattolico) per essere messo in contrapposizione al possibile assassino che lo avrebbe ucciso: un nero musulmano...

La polizia inglese non ha ancora fatto dichiarazioni ufficiali riguardo il presunto colpevole e le motivazioni dell'omicidio... anche perché il parlamentare ucciso era un conservatore di secondo piano, anti-abortista e a favore di leggi per la protezione degli animali... non proprio un attivista sovranista.

Nonostante ciò, l'onorevole Meloni che pretende di governare l'Italia utilizza anche questa vicenda, avvenuta in Inghilterra, per promuovere la contrapposizione e l'odio etnico e religioso... proprio come accadeva nel ventennio. Sarà un caso?



Crediti immagine: www.facebook.com/benifeibrando/posts/2439539442842766