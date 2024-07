Un inno alla libertà estiva, un viaggio sonoro che invita l'ascoltatore a lasciarsi andare e vivere il momento

«La creazione di "Senza Confini" è stata un'esperienza unica e coinvolgente, con una sessione di registrazione che ha catturato l'euforia del periodo estivo. Il nome del brano è nato spontaneamente, riflettendo l'atmosfera di quella giornata in studio: un'esperienza senza confini, proprio come il mare che il brano celebra» Esclamativo



“Senza confini” è il nuovo singolo di Esclamativo in collaborazione con il beatmaker Arkitz. Durante un incontro casuale i due artisti hanno scoperto la loro comune passione per la musica, decidendo di esplorarla insieme in studio. Questa energia spontanea e il desiderio di creare senza limiti sono diventati il cuore pulsante della canzone.



La traccia è stata registrata presso Juicy G's Records e ha visto la partecipazione del samplemaker Chrino. Musicalmente "Senza Confini" fonde ritmi coinvolgenti e melodie estive, con influenze che spaziano tra rap e pop. Il beat di Arktiz, arricchito da Chrino, offre una base vibrante e dinamica su cui le parole di Esclamativo possono brillare.



I testi riflettono temi di libertà, avventura e l'emozione di vivere l'estate senza restrizioni. Il ritornello evoca un senso di leggerezza e spensieratezza che risuona profondamente con l'ascoltatore.



"Senza Confini" non è solo una canzone, ma un inno alla libertà estiva, un viaggio sonoro che invita l'ascoltatore a lasciarsi andare e vivere il momento.



Giuseppe Scavetta, in arte Esclamativo, è un rapper originario della Basilicata, Provincia di Potenza. Attualmente sotto contratto con Juicy G's Records, la sua storia personale e artistica è profondamente segnata dalla migrazione dei suoi genitori in Svizzera per motivi lavorativi. Cresciuto tra due culture, ha frequentato la scuola in Svizzera ma ha trascorso ogni vacanza scolastica in Italia, mantenendo un forte legame con le sue radici italiane.



Esclamativo è nel mondo della musica da oltre un decennio, e il suo studio di registrazione è diventato un crocevia di creatività e collaborazione. Ogni album che produce è un capitolo della sua continua evoluzione musicale, che fonde influenze culturali diverse e sperimentazioni sonore.

Il suo stile unico è caratterizzato da testi semplici e autentici, che riflettono le sue esperienze personali e le emozioni più profonde. Questo approccio permette a Esclamativo di connettersi genuinamente con un pubblico ampio, compresi gli italiani all'estero. Le sue canzoni, ricche di energia e passione, esplorano temi di resilienza e adattabilità, risuonando con chiunque affronti le sfide della vita quotidiana.

La musica di Esclamativo è un inno alla libertà e all'autenticità, capace di trasportare l'ascoltatore in un viaggio emotivo. La sua capacità di vivere tra due mondi senza sentirsi pienamente appartenente a nessuno lo rende un artista unico nel panorama musicale contemporaneo, un vero portavoce delle sfide e delle bellezze della vita interculturale.

Il nuovo singolo è “Senza confini”, in radio e digital store dal 26 luglio 2024.

Etichetta: Juicy G’s Records



