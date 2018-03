Fifa 19: le possibili novità a 6 mesi dall'uscita

Mancano circa 6 mesi all'uscita di FIFA 19 la cui presentazione, come molti sapranno, si terrà il prossimo giugno ad Hollywood in occasione della ormai tradizionale conferenza EA Play, organizzata da Electronic Arts.

L'evento sarà trasmesso in tutto il mondo in diretta streaming ed avremo così l'occasione di vedere le prime immagini di questo nuovo capitolo, il 26° della serie.

Per l'uscita, come da tradizione, bisognerà aspettare invece la fine di settembre, anche se sembra già molto probabile che FIFA 19 potrebbe non vedere la luce su Playstation 3 ed Xbox 360, console ormai alla fine del loro ciclo.

Fra le novità già confermate c'è, naturalmente, il terzo capitolo della modalità "Il viaggio" in cui vedremo Alex Hunter alla prese con una nuova avventura, magari con un debutto in Champions League, altra possibile novità di quest'anno.