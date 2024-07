Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=Zoy9HvgJx4s

Il sole dell’estate 2024 ci porta l’uscita di un singolo un po’ speciale, “Sotto il sole” #Remix Summer 2024, un brano scritto e interpretato da Ivan Comar, novità assoluta nel panorama musicale italiano. Da commesso in un negozio di una nota catena di prodotti tecnologici a protagonista di questa brillante ballad estiva che ispira simpatia al primo ascolto.

https://bfan.link/sotto-il-sole

Tanti gli ingredienti vincenti -spiega l’artista- la spiaggia ovviamente, le stories di Instagram, accenti spostati per esigenze metriche che rimandano alle più belle e famose hit degli 883 ed un interprete dalla faccia pulita, che sogna in grande vestendo con convincente semplicità i panni di una vita normale.

Un video scorrevole e coinvolgente, in cui Comar indossa la maglietta del bagnino con su scritto “salvataggio”, per darci una speranza in questa estate 2024 e l’immancabile hashtag #takemeaway. Il videoclip con la regia di Angelo Capozzi è prodotto da Why Not Studio e ONE Media, foto di Giulia Salvadori.

BIOGRAFIA

Ivan Comar, Cantautore, nasce a Udine il 12 Settembre 1982. Comincia a scrivere le prime canzoni in inglese a 14 anni, trovando ispirazione dagli Artisti della scena Brit Pop inglese e dai grandi Cantautori Internazionali. Il debutto discografico è datato 2006, con l’Ep “Here to stay” dei Lost Exit, in cui ricopre il ruolo di cantante e compositore. Nel 2008 assieme agli Spinal Crackers esce con l’Ep “What does it shine?”. Nel 2011 intraprende la carriera solista, con il nome d’arte di Evan Lennon, sfornando l’Ep “Made in Evan”, dove trovano spazio brani di matrice Synth-Pop. Dal 2013 comincia parallelamente l’attività di autore, collaborando a molti brani assieme a Francesco Contadini e Gabriele Saro. Con quest’ultimo esce nel 2019 “Project X”, un Album Pop dove spicca il singolo “Open your eyes”. In quell’anno comincia a lavorare alla sua nuova vita artistica, cominciando a scrivere canzoni in italiano. Il 5 Luglio 2021 è uscito il suo primo singolo “Sotto il sole”, scritto assieme a Paola Pezzolla ed edito dalla Raimoon Edizioni Musicali di Maurizio Raimo. Un brano estivo che è frutto della voglia e del bisogno di rinascita dopo i lunghi mesi di lockdown. Un inno alla gioia, alla spensieratezza, al ritrovarsi tutti assieme in una vita nuova ma normale. Ad Ottobre 2021 firma per la Mea Record Company di Angelo Anselmi, con cui realizzerà i prossimi singoli “Ambre Marie” e “Universo”. Usciti rispettivamente l’1 Dicembre 2021 ed il 15 Febbraio 2022. Venerdì 1 Luglio 2022 è uscito col nuovo singolo estivo che s’intitola “Latin Love”. Dopo una pausa dedicata alla scrittura di nuovi brani, a fine Giugno 2023 esce uno dei prossimi singoli, intitolato “La mia DJ”, scritto assieme a Luca Di Capua.