Danilo e Cosimo Tresca, in arte" Dany Trex e Comic$"Classe ’91, originari del quartiere Pacevecchia di Benevento e titolari dell”Old Peace Studio, sono due rapper sanniti sempre alla ricerca di nuovi mood travolgenti e barre in grado di raccontare crude storie di vita.

La musica street ha sempre fatto parte del duo ,essendo cresciuti in un quartiere popolare, vivendone quotidianamente problematiche e disagi e sudando ogni singola cosa desiderata e conquistata.

Questo singolo "Partire da Zero" vuole essere un coinvolgente inno alla rinascita, Il messaggio da lanciare è cogliere al volo ogni opportunità per reinventarsi , per vivere la vita che si vuole davvero.