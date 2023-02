A dicembre 2022 l'Istat, in relazione al dato congiunturale, stima per le vendite al dettaglio una flessione del -0,2% in valore e del -0,7% in volume. Le vendite di beni alimentari mostrano un lieve aumento in valore (0,1%) ma una diminuzione in volume (-0,6%), mentre quelle di beni non alimentari calano sia in valore che in volume (-0,4% e -0,8%).



Nel quarto trimestre del 2022, le vendite al dettaglio aumentano del +0,4% in valore e diminuiscono del -1,8% in volume. Sia le vendite di beni alimentari che quelle di beni non alimentari seguono lo stesso trend.





A livello tendenziale, le vendite al dettaglio aumentano del +3,4% in valore e calano del -4,4% in volume. Questo trend si riflette anche nelle vendite di beni alimentari e non alimentari. Le vendite al dettaglio aumentano per tutte le forme distributive, ma in modo differenziato, con i maggiori aumenti registrati nella grande distribuzione e nei discount.



Nel complesso, nel 2022 le vendite al dettaglio aumentano in valore rispetto all'anno precedente (+4,6%), ma i volumi diminuiscono (-0,8%) a causa del calo dei beni alimentari non compensato dall'aumento dei beni non alimentari (+1,9%).