Il Dipartimento di Protezione Civile ha prorogato al 24 febbraio i termini per consentire ai cittadini interessati di presentare istanza per beneficiare dei contributi a fondo perduto per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto presente in molte abitazioni, somma finanziata con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020. La precedenza scadenza era fissata al 31 dicembre 2022.

Rientrano tra gli interventi finanziabili le spese sostenute per interventi di rimozione e successivo smaltimento di manufatti o materiali contenenti amianto presenti in unità immobiliari destinate a civile abitazione, relative pertinenze, ovvero concernenti manufatti condominiali, riguardanti: coperture in cemento-amianto; manufatti in cemento-amianto posti all’interno degli edifici quali, a titolo esemplificativo, canne fumarie, tubazioni, vasche, serbatoi.

Il contributo a fondo perduto erogabile sarà concesso in misura dell’80% dei costi effettivamente sostenuti e comunque non potrà superare l’importo di 5000 euro (2500 per i condomini). Le domande di contributo potranno essere presentate esclusivamente on-line attraverso la “piattaforma” raggiungibile al sito www.bandoamianto.regione.sicilia.it. Il Consorzio autostradale ha comunicato l’avvio dei lavori di manutenzione ordinaria sul cavalcavia n. 7 (Bozzello) sovrastante l’asse viario, che da due anni è interessato dal provvedimento di sequestro disposto dalla Procura di Barcellona.

Occorrerà procedere alla demolizione dei giunti intermedi esistenti ed all’installazione di nuovi giunti in elastomero armato. Ad eseguire i lavori (tempi previsti circa tre settimane) la ditta Lavori Fluviali di Catanzaro. Il comando di Polizia locale ha così disposto con ordinanza delle modifiche alla viabilità da lunedì prossimo sino al 9 febbraio, col restringimento della parte di carreggiata interessante in ambo i sensi di marcia il viadotto n. 7 (Bozzello) di via Livatino mediante l’istituzione d’una corsia di canalizzazione, che avverrà in maniera alternata, secondo l’andamento dei lavori stradali da eseguire sul viadotto.