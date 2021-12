La grave mancanza di scuole di calcio femminile è una problematica che interessa l’Italia, Roma e, in particolare, quartieri come la Magliana. Ed è proprio in quest’area che nasce Futsal 4 All - il progetto di Vitamina G promosso da Compagne di Squadra nell’ambito del programma GenerazioniGiovani.it finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno del Dipartimento della Gioventù – che ha l’obiettivo specifico di creare una scuola di calcio a 5 femminile completamente gratuita.

L’attività sportiva e di formazione avverrà all’interno dell’Istituto Comprensivo “Sandro Onofri” (Plesso “Graziosi” in via Greve 99, 00146 Roma), nel cuore della Magliana, e prevede allenamenti, partite, tornei e clinic con calciatrici di Serie A1. Al progetto parteciperanno istruttori ISEF in possesso dei patentini UEFA, ma anche preparatori motori e per le portiere, oltre a una psicologa. Non solo però attività sportiva: accanto alla preparazione motoria, sono previsti infatti dei Focus Group sul rapporto tra genere e sport, con lo scopo di coinvolgere le ragazze in iniziative a carattere sportivo/culturale.

In generale, la problematica del calcio femminile non riguarda – di fatto – solo l’assenza di strutture e di scuole, ma anche l’inesistenza di investimenti nel settore giovanile femminile. Uno dei fenomeni più accertati è il dato che bambine e ragazze siano spesso costrette ad entrare in gruppi a predominanza maschile, per poi abbandonarli nella fase di sviluppo. Inoltre, spesso le ragazze sono proprio impossibilitate a cominciare l’attività sportiva calcistica in età infantile. Proprio per questo motivo, Futsal 4 All si rivolge a tutte le bambine e ragazze dai 5 ai 14 anni, che potranno partecipare alla scuola di calcio a 5 femminile ogni lunedì, mercoledì e giovedì dalle 17 alle 18. Partner del progetto: L’I.C. “Sandro Onofri”, l’A.S.D. “Sporting Club Marconi”, la Cooperativa Sociale “Magliana Solidale”, l’A.I.C.S.

Futsal 4 All è un progetto di Compagne di Squadra vincitore di VitaminaG - realizzato nell’ambito del programma GenerAzioni Giovani delle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostengo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù - il bando che dà energia alle idee degli under35, con un contributo di oltre 2,3 milioni di euro destinati a iniziative, modelli e proposte. La graduatoria viene pubblicata sul sito della Regione Lazio. Nello specifico si tratta di 100 progetti under35 premiati ciascuno con circa 25mila euro a fondo perduto.

Istituto Comprensivo “Sandro Onofri” - Plesso “Graziosi” - via Greve 99, 00146 Roma

Ogni lunedì, mercoledì e giovedì dalle 17 alle 18