Oggi c'è stata l’udienza al Tar di Trento per decidere del destino degli orsi oggetto dei decreti del presidente fucilatore della provincia di Trento. Maurizio Fugatti.



Così l'Oipa:

Apprendiamo da fonti di agenzia che il legale del Ministero dell’Ambiente ha comunicato oggi al Tar di Trento, nel corso dell’udienza che dovrà decidere del destino degli orsi oggetto dei decreti del presidente Fugatti, come “ad oggi non siano stati individuati spazi idonei ad accogliere JJ4”. L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) esprime forte perplessità su questa presa di posizione.«Abbiamo proposto al Ministero una proposta ragionata e verificata che individua in un Santuario per orsi in Romania la possibile soluzione alla triste vicenda di JJ4, che il presidente Fugatti vorrebbe morta», dichiara il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto. «Leggere questa dichiarazione del legale del Ministero ci lascia davvero basiti. Chiederemo chiarimenti».L’Oipa ricorda come il Ministero abbia convocato un tavolo tecnico cui sono state invitate anche le associazioni che lavorano per la tutela degli animali. Come concordato con i rappresentanti del Dicastero, l’Oipa ha mandato un memorandum in 12 punti. Come risultato di tanto lavoro, il Ministero oggi rilascia una dichiarazione surreale, affermando di non avere competenze. Asserzione assai discutibile, essendo la fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato ed essendo la biodiversità e gli animali tutelati anche dal nuovo articolo 9 della Costituzione, oltre che dalla legislazione nazionale ed europea.



Così l'Enpa:

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE DICE CHE NON E' COMPETENTE SUGLI ORSI. E ALLORA COSA CI STA A FARE?

JJ4. Enpa: ministero dell’Ambiente incompetente sugli orsi? Clamorosa gaffe istituzionale: ignorate la legge e la Costituzione.L’Ente Nazionale Protezione Animali ricorda al Ministero dell’Ambiente, al quale evidentemente sfuggono contenuto e significato della legge 157/92 per la tutela della fauna e la regolamentazione della caccia, che (articolo 1) le specie selvatiche sono patrimonio indisponibile dello Stato, e che esse sono tutelate “nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale”. Enpa ricorda inoltre al Ministero, cui evidentemente sfugge anche il novellato contenuto della Costituzione della Repubblica italiana, secondo il dettato dell’articolo 9, “la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero dell’Ambiente innanzi ai giudici del Tar chiamati oggi a pronunciarsi sul caso di JJ4, la responsabilità sugli orsi ricade sul Ministero stesso, e non sulle Regioni né sulle Province Autonome.«Siamo davvero esterrefatti per quanto sostenuto dal dicastero di Gilberto Pichetto Fratin in un’aula di giustizia, anche perché un mese fa, il ministro aveva convocato un tavolo per trovare soluzioni condivise tese a migliorare la convivenza con gli orsi. Dobbiamo dunque ritenere che tale iniziativa sia stata un inganno nei confronti delle associazioni e dell’opinione pubblica– prosegue l’associazione – visto che oggi il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene e ritiene di non avere competenze in materia?».«Ben comprendiamo il disagio del ministro a prendere posizione sulla questione. Ma egli non può seguire l’esempio di Ponzio Pilato. Il Ministro dell’Ambiente – conclude Enpa - ha il diritto dovere di esercitare le proprie funzioni e prerogative istituzionali; si assuma pertanto le sue responsabilità».



Così la LAV:

Com’è andata l’udienza al TAR di Trento sulla sorte degli orsi JJ4 e MJ5? In attesa dell’esito della sentenza, ecco le parole del nostro avvocato Linzola...

Ed il fucilatore Fugatti che cosa ha detto? Che auspica che il Tar accolga le istanze della Provincia autonoma di Trento perché in tutti i Paesi del mondo vengono abbattuti quegli orsi che sono ritenuti problematici.





In pratica un promo per invogliare a visitare e promuovere il turismo in Trentino... un posto sicuro, dove al posto degli orsi ci sono i leghisti!