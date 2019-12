Da giovedì 5 dicembre è online su YouTube il video ufficiale di "Richiamami domani" il nuovo singolo dei Musicomio, un brano dalle sonorità frizzanti e vivaci, dal ritmo incalzante, tendente al funky con contaminazioni elettroniche.

La canzone racconta dell'amore che, per quanto faccia bene, alla fine porta sempre con se il conto da pagare. Tra reminiscenze varie del rapporto finito da una parte e un’effimera voglia di ricominciare dall’altra alla fine l’amore non trionfa perché usurato dai passi falsi dei protagonisti, il tutto contornato da un continuo rimandare a domani un probabile nuovo inizio da parte di chi è rimasto deluso dal finale della storia.



A proposito del nuovo singolo, i Musicomio dichiarano: “A quanti di noi è capitato di rimandare tante cose compreso l’amore? Capita di farlo perché spesso, come raccontiamo nel brano, non si ha niente da dire, si ha rabbia da calmare o semplicemente non si ha tempo per l’amore e certe volte vorremmo svegliarci e sperare che tutto sia in meglio, come se non fosse mai successo niente. Ma siamo sicuri che tutto, alla fine, va sempre per il meglio”.

"Sempre felice di lavorare con i Musicomio per i loro video" - dichiara la regista Dalilù - "Spaccano loro e la loro musica. Speriamo di aver ben evidenziato questo brano grazie alle immagini studiate e volute insieme ai ragazzi".