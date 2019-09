Pneumatici Tomket sponsor in Serie A con la Fiorentina

Tomket, azienda produttrice di pneumatici ad alte prestazioni, è il nuovo sponsor per la ACF Fiorentina per tre stagioni con un contratto da Official Tire Partner fino a giugno 2022.

Con sede in Repubblica Ceca e un network commerciale globale, Tomket è un produttore di pneumatici per il settore dell’auto e dei mezzi pesanti in forte crescita.

In virtù dell’accordo siglato, il marchio Tomket comparirà su tutti i supporti ufficiali di visibilità, dal backdrop per le conferenze stampa ai led bordo campo, con esclusività merceologica nel settore Tire.