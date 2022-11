Lorenzo Minardi, in arte Lorix01, ha iniziato il suo percorso di studio del canto nel 2014, presso il centro studi Feliciano Rossitto di Ragusa in concomitanza con l’Associazione Mondo di Luci di Maria Distefano. Nel 2015 partecipa al contest locale “Tu si che vali” piazzandosi al quarto posto e poi in seguito anche ad altri concorsi e spettacoli. Nel 2020, la situazione pandemica e il lockdown lo portano a comporre diversi brani.

Nel 2021 partecipa allo spettacolo “Note di Natale” curato sempre dall’associazione Mondo di Luci e nel 2022 partecipa a “Tutti insieme appassionatamente” musical con la regia di Maria Distefano, e ai concorsi “La musica nel cuore “, vincendo il premio cantautore per il miglior testo e il miglior arrangiamento musicale, a cura di Maria Distefano, “premio arte Sicilia” di Graziana Sammito con la partecipazione di Marco vito, Enzo campagnoli e Ivano trau.

A Settembre 2022 partecipa al contest “Promuovi La Tua Musica” di Fanya di Croce e in seguito al Tour Music Fest. Il testo dell’inedito “schiavo di emozioni” viene scritto quasi tutto di getto e ci presenta l'artista chiuso tra quattro mura e imprigionato nella propria stanza, a causa della monotona routine che comprende videolezioni e studio, per egli non c'è svago o poter uscire con gli amici.

In seguito a questa situazione l'artista si sente alienato, come se fosse schiavo delle sue emozioni, che in quel momento sono solamente emozioni negative e l’unica finestra, attraverso il quale egli vede il mondo, passato, presente e futuro: un mondo diverso da quello pre-covid, ed un mondo dove si cerca di tornare alla normalità, ma invano.