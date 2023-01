Si svolgerà a Venezia, dal 18 al 28 Marzo 2023, presso Spazio San Vidal - Centro espositivo San Vidal, Campo San Zaccaria, la mostra d’arte contemporanea “Venezia per l’eternità “, tra gli artisti espositori potremo ammirare le opere di Saro Grimani, l’artista veneziano del momento.

Come artista, sono onorato di essere stato selezionato per far parte di questa esposizione e di poter condividere il mio lavoro con un pubblico ampio. La mia arte si concentra sull'esplorazione dell'identità personale e delle relazioni interpersonali attraverso l'utilizzo di tecniche miste e la sperimentazione di nuove forme espressive.

La mostra “Venezia per l’eternità " offrirà al pubblico l'opportunità di vedere le ultime tendenze e i progressi nell'arte contemporanea, nonché di scoprire nuovi talenti emergenti. Sarà un'occasione unica per vedere il mio lavoro insieme a quello di altri artisti innovativi e di partecipare alle discussioni e alle attività collaterali in programma, ha dichiarato Saro Grimani.

Vi invito a visitare la mostra e a scoprire il mio lavoro insieme a quello degli altri artisti in mostra. Vi aspetto per condividere insieme questa esperienza artistica unica.

Saro Grimani, nasce a Napoli, ma dopo gli studi universitari, affascinato dall’arte del luogo, si trasferisce a Venezia, dove attualmente vive e lavora. Compie esperienze legate al digital marketing e all’arte contemporanea. Delle sue opere, nate da antichi oggetti d’arte riciclati ama dire: “Non sono io che le creo ma la natura con le sue forze ed i suoi eventi, questo rende ogni opera unica ed irriproducibile”. Con i suoi lavori Saro ama porre l’accento su temi di ecosostenibilità e di interesse sociale , tipico del Dadaismo.

Il Dadaismo è stato un movimento artistico e culturale che si è sviluppato durante la prima guerra mondiale, in Europa e negli Stati Uniti.

Saro Grimani durante gli anni 2000, ha iniziato a lavorare come designer industriale, progettando oggetti per la casa e il contract. Nel 2007 ha collaborato con un collettivo di designer e architetti che si è proposto di creare oggetti di design di alta qualità, accessibili al grande pubblico.

Nel 2014 Saro Grimani ha iniziato a sviluppare opere d’arte d’estrazione dadaista. Il suo lavoro dadaista è caratterizzato da una forte ironia e da una critica sociale. Ha progettato oggetti e ambienti che mettevano in discussione la società dei consumi e la cultura del design industriale. Tra le sue opere più famose ci sono la "Stop Femminicide” e la "Loniless is a Bad Company", telefono anni 80 in plastica applicato su di un dipinto ad olio.

Nel 2020, Saro Grimani ha fondato il movimento "Memphis", un gruppo di designer e artisti che si è proposto di creare un nuovo movimento nell'architettura e nel design. Il movimento Memphis è stato caratterizzato da una forte estetica eclettica, che ha combinato elementi del design industriale, dell'arte pop e dell'arte africana e pre-colombiana. Tra le opere più famose di Saro create in questo periodo ci sono la "Food War" (2022) una latta in lamiera d'acciaio verniciata e la "War and Press Freedom" (2022) , una maschera incollata su giornali di guerra degli anni ‘40.

Saro Grimani è un artista e designer di grande importanza, la cui carriera si è sviluppata attraverso diversi movimenti e tendenze. Il suo lavoro dadaista e quello successivo del movimento Memphis, sono stati caratterizzati da una forte ironia e da una critica sociale, che hanno influenzato profondamente il design e l'arte contemporanea.

Riportiamo una sua famosa intervista:

Durante la mia visita , ho avuto l'opportunità di intervistare l'artista Saro Grimani, conosciuto per le sue opere provocatorie e fuori dagli schemi, Saro ha condiviso con me la sua visione dell'arte e del mondo.

Quando gli ho chiesto come si definisce come artista, Saro mi ha risposto: "Sono un ribelle, un fuorilegge. Non mi interessa seguire le regole imposte dalla società e dall'establishment artistico. La mia arte è una forma di protesta contro le convenzioni e le convenienze del mondo attuale, sono un osservatore del mondo, catturo l'essenza della società attuale attraverso la mia arte”.

Per Saro Grimani, l'arte deve essere libera e senza limiti, e deve avere il potere di scuotere le fondamenta della società e della cultura dominante. "L'arte non deve essere solo bellissima da guardare, ma anche profondamente significativa", ha detto. "Voglio che le mie opere facciano pensare, che suscitino domande e che spingano le persone a guardare il mondo in modo diverso."

Saro Grimani ha anche condiviso la sua opinione sul movimento dadaista, di cui le sue opere risentono dell’influenza. "Il dadaismo è una forma di ribellione contro l'arte accademica e le convenzioni artistiche. È una reazione contro il conservatorismo e la guerra. Voglio che la mia arte sia una forma di resistenza contro la follia del mondo in cui viviamo", ha spiegato, ma voglio anche che le mie opere siano comprensibili per chiunque, che siano un riflesso della società in cui viviamo", ha detto. "L'arte non deve essere solo per gli esperti o per una élite, ma per tutti".

Infine, quando gli ho chiesto qual è stato il suo lavoro più significativo finora, Saro ha risposto senza esitazione: "È difficile scegliere solo un'opera, ognuna di loro rappresenta un momento importante della mia vita e del mio percorso artistico, la mia ultima mostra dove ho esposto “Stop Femminicide” e “War and Press Freedom” ha creato un dibattito e una riflessione sull'utilizzo dell'arte come forma di protesta e ribellione contro la società e il sistema".

Ho chiesto la sua opinione sul movimento della pop art, che come il Dadaismo a mio parere lo influenza. "La pop art è una forma di arte che utilizza elementi della cultura popolare per creare qualcosa di nuovo e significativo. È una reazione contro le convenzioni artistiche tradizionali", ha spiegato. Ed io voglio che la mia arte sia un commento sulla società in cui viviamo e sui cambiamenti che stanno avvenendo".

È un Artista veneziano, le cui opere sono sempre più apprezzate da collezionisti e critici d’arte.

Dal 2022 la sua biografia è inserita in Wikipedia e KidzSearch Encyclopedia.