L'Atalanta è stata fermata sullo 0-0 dal Venezia al Gewiss di Bergamo in una partita ricca di occasioni per entrambe le squadre, ma senza reti, più per merito dei due portieri Radu e Carnesecchi che per demerito degli attaccanti.

Due i pali colpiti nel primo tempo, da Zappacosta al 40' e Cuadrado al 41'. A inizio ripresa Atalanta e Venezia tornano in campo senza sostituzioni. Al 50' passaggio sulla destra di De Ketelaere per Cuadrado che a sua volta effettua un rasoterra per Retegui, la conclusione dell'italo-argentino va oltre la traversa.

Un minuto dopo Lookman serve al centro De Ketelaere, conclusione e parata di Radu. Sul cambio di fronte Marić va al tiro dal limite, la palla lambisce il palo alla sinistra di Carnesecchi.

Al 59' girandola di sostituzioni. Per l'Atalanta entrano Bellanova e Fossa ed escono Cuadrado e De Ketelaere. Per il Venezia in campo Zamora e Doumbia, fuori Oristanio e Busio. Passano due minuti e Lookman riceve palla nel lato sinistro dell'area, controlla e conclude con il destro, il tiro finisce sull'esterno della rete.

Al 64' Venezia in avanti con Doumbia che serve Yeboah, colpo di tacco dell'ecuadoregno, Carnesecchi ferma la palla con i piedi. Due minuti dopo assist dalla sinistra di Lookman, dalla destra ci arriva Bellanova che conclude da posizione angolata, parata di Radu.

Al 73' altro doppio cambio per i nerazzurri: entrano Samardžić e Pasalic al posto di Retegui e Posch. All'83' calcio d'angolo per l'Atalanta, colpo di testa di Kolasinac, Lookman spara in curva.

Prosegue così il digiuno di vittorie dell'Atalanta nel proprio stadio. Una partita che Gian Piero Gasperini analizza così: "Abbiamo giocato meglio nella ripresa, ma c'è stata poca continuità nelle azioni d'attacco. È mancata la continuità che serve in partite così, dettata anche da errori tecnici e dalla bravura del Venezia nella fase difensiva. Erano tanti uomini vicini, difficile superarli. Serviva qualche giocata, l'abbiamo anche fatta ma è mancato il gol. Differenza nell'approccio tra casa e trasferta? No, anche oggi i ragazzi hanno dato tantissimo. Quando giochiamo in casa contro questo tipo di squadre troviamo difese numericamente dense e ci sono difficoltà in più. Quando sono gli avversari in casa, adottano questo sistema di gioco ma osano di più. In molte situazioni non siamo riusciti a sbloccarla.In questo periodo i campi non sono il massimo. Il nostro è ottimo, in alcuni periodi la palla scorre più velocemente e si gioca meglio. Ma non è questo sicuramente il motivo per cui non abbiamo segnato. Tutti speravamo di vincere, ma i ragazzi hanno dato tutto per cercare di vincere. In questo periodo le partite sono difficili per tutti: ci si accorge come l'equilibrio sia totale. Tranne pochissime sono difficili. Ci dispiace per il risultato, ma non abbiamo perso e in questo tipo di gare c'è il rischio che accada. Il campionato è lunghissimo, andiamo avanti".