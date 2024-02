Collaterale al più prestigioso Festival della canzone italiana; ma non meno importante, “Casa Sanremo, the Club” si è distinta fin dalla sua istituzione (oltre quattordici anni fa) come una rilevante esposizione nazionale per dj, dance singer e dj producer, e costituisce per gli artisti emergenti un’opportunità di ribalta nazionale. Esso è il luogo, nel quale si incontrano discografici, produttori, giornalisti di settore e gli addetti ai lavori.

È inoltre la location, in cui s’incontrano i cantanti in gara alla rassegna nazionale in occasione del loro showcase, nonché un momento esclusivo per valorizzare il proprio progetto sonoro. Rappresentante eminente per la Sicilia è stato il dj producer Joe Bertè, il quale ha dato vita ad una performance di venti minuti esibendosi con un mega mix di alcuni successi tratti dal suo repertorio, quali “Tell me why”, realizzato insieme a Daniel Tek, “Magic flute”, “Goo goo muck” in collaborazione con Megalith, il successo della passata stagione estiva dal titolo “Candela”, “Dubai” e tanti altri.

Il suo spettacolo è stato arricchito ulteriormente dall’esibizione di Sidney e Sheila, due ballerine piemontesi, mossesi dolcemente alle melodie da lui diffuse in quella sala. In anteprima nazionale egli ha presentato due nuovi singoli in uscita nei prossimi mesi: “Me gusta si te mueve”, brano latin dance, eseguito dal bravissimo cantante cubano Dago Hernandez, con contaminazioni tribali, che come una macchina del tempo trasporta idealmente l’ascoltatore nel periodo nella calda stagione.

L’altro s’intitola “Ovunque sei”, brano pop italiano con contaminazioni dance, realizzato insieme al suo grande amico G-Laspada, voce del brano, che parla di una storia d’amore terminata senza un motivo ben preciso; ma resterà un legame per sempre. Basti guardare il cielo ovunque si stia, dove molti si potranno rispecchiare in questo. “Rappresentavo la Sicilia per il mio operato e sono felicissimo di questo grande traguardo. Ringrazio tutti quelli, che mi hanno scritto, taggato, e mi sono stati vicini in questo viaggio sanremese pieno di emozioni e di magia. – ha evidenziato Joe Bertè – Ho portato sul palco con me anche uno dei miei allievi: Mirko Alimenti deejay, producer romano per presentare due collaborazioni realizzate nei mesi scorsi”.

Joe Bertè è un artista eterogeneo, che continua a dimostrare grande talento e versatilità nella sua carriera musicale, palesando un segno indelebile sulla scena nazionale ed internazionale con la sua originalità e la sua capacità di creare musica. La sua abilità di reinventarsi ininterrottamente gli ha consentito di conquistare un vasto pubblico, dai giovani agli adulti, evitando di essere etichettato in genere un unico. Il futuro incoraggiante per lui continua a vivere proponendosi di prendere il cuore di parecchie persone con la sua musica coinvolgente.