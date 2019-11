Una donna di 61 anni è costretta a dormire su una panchina per arrivare sul posto di lavoro in orario.

Grazia, questo il nome della donna, vive a Rende in provincia di Cosenza.

Purtroppo per arrivare in orario al lavoro, il suo turno inizia alle 5 del mattino, e non avendo altri mezzi a disposizione, si vede costretta a prendere il primo pullman disponibile, quello della corsa di mezzanotte, e aspettare poi diverse ore su una panchina in attesa di entrare in servizio.

Un lavoro di 2 ore al giorno per 310 euro, uno stipendio che le permette a malapena di arrivare alla fine del mese.

Il luogo presso cui la signora Grazia presta servizio è la Motorizzazione civile di Cosenza, a cui ha chiesto di assere assegnata a degli uffici dove sia possibile fare le pulizie anche di giorno. La richiesta è stata finora inevasa.