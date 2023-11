Su 2.815 miliardi di debito pubblico italiano, il il 10,9% è sostenuto dai risparmiatori italiani, il 24,5% dagli istituti italiani e il 25,8% dalla Banca d’Italia.

In totale si tratta del 61,3%, cioè 1725,60 miliardi che l'Italia non spende per investire, innovarsi e crescere, bensì per pagare gli errori del passato.

Intanto, la "ricetta" proposta da Movimento 5 Stelle, Partito democratico e Azione è quella di un notevole incremento della spesa pubblica, stando agli oltre 2.000 emendamenti alla Finanziaria che saranno esaminati la prossima settimana in Commissione Bilancio al Senato.

Vediamo quali sono le maggiori proposte:

accisa del diesel rispetto alla benzina = 3,4 miliardi

fondo per la "morosità incolpevole" = circa 1 miliardo

azzeramento oneri generali delle bollette elettriche = 2 miliardi

ripristino del Reddito di Cittadinanza = 12 miliardi

istituzione di un “Reddito di Base Universale” = 44 miliardi a regime

proroga del Superbonus che finora è costato 105 miliardi

congedi genitoriali = 4,5 miliardi

fondo nuove competenze = 1 miliardo

acquisti con pagamento elettronico = 1 miliardo

assunzioni straordinarie nella pubblica amministrazione = 2 miliardi

riduzione orario di lavoro a parità di salario = 350 milioni

rimborso delle detrazioni sanitarie = 2 miliardi

Iva agevolata sull’acquisto di case = 5 miliardi.

Dove prendere questi circa 80 miliardi di spese extra rispetto alla Legge di Bilancio presentata dal Governo?

In gran parte dovrebbero sostenerli i “contributi di solidarietà” da imporre agli stessi istituti e risparmiatori italiani che stanno sostenendo il debito attuale.

Debito italiano attuale che dal 2017 al 2022 si è incrementato alla media di circa 80 miliardi all'anno.

80 miliardi di deficit ogni anno che certamente non possono riversarsi sui lavoratori e risparmiatori tedeschi o francesi, tramite l'Eurozona.

80 miliardi di deficit ogni anno che - soprattutto - non devono accumularsi nel tempo a carico dei lavoratori e risparmiatori, più o meno indirettamente.

I conti non tornano.