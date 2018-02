Nadia Rinaldi, all'Isola dei Famosi 2018 per un riscatto personale, salviamola dal televoto!

Sosteniamo Nadia Rinaldi all'Isola: una donna forte e vera!



Nadia Rinaldi rischia l'eliminazione dall 'Isola dei Famosi. In nomination con la tronista Rosa Perrotta e la bizzarra Francesca Cipriani, l'attrice cinematografica e teatrale lotta per restare in gioco su canale 5.

A 50 anni, in cerca di un riscatto personale per il lavoro, per i figli cresciuti da sola, come donna, madre ed a artista, la Rinaldi rappresenta un vero esempio di leonessa da sempre, vera, spontanea, non costruita, simpatica, con un bagaglio artistico e umano sorprendente.

E pensare che è in nomination perché ritenuta non idonea a 50 anni di vivere l'Isola, come se la vita di una donna non possa ricominciare a 50 anni, come se dovesse dimostrare ancora qualcosa.

Si spera che il pubblico televisivo possa votare le altre concorrenti e salvare così Nadia per permetterle di andare avanti nel reality più duro e amato che lei non ha avuto paura ad affrontare, con sorriso e ironia, e difendendosi da accuse e offese, in soli pochi giorni.

Molte star sono dalla sua parte: da Nancy Coppola a Eva Grimaldi da Mery Segneri a Ruggero Freddi che anche attraverso i social la sostengono.

Se Nadia continua, sarà la dimostrazione che le donne a 50 anni hanno forza e vita come sempre e che non solo personaggi televisivi e meteore possono ottenere un effimero gradimento. E continuerebbe una grande artista, un animo bello e vero.