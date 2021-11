È finita 4-3 tra Fiorentina e Milan, 2 le reti nel primo tempo e 4 nella ripresa. Così, dopo sei anni, la Viola riesce a superare al Franchi i rossoneri con il terzo successo casalingo consecutivo... non accadeva dal 2018, quando in panchina sedeva Pioli! Per il Milan, quella di sabato è la prima sconfitta in campionato in questa stagione.

La Fiorentina va in vantaggio al 15' per un errore di Tatarusanu, che perde il pallone nella propria aerea favorendo l'intervento di Duncan, più lesto dei difensori del Milan. IL Milan ha l'occasione di pareggiare con Ibrahimovic che però non trova lo specchio della porta.

Nel minuto di recupero alla fikne del primo tempo, Saponara, dal limite dell'area, infila Tatarusanu per la seconda volta con un destro a giro ssul secondo palo.

Nella ripresa, al 60', stupendo assist di Duncan per Vlahovic, che a tu per tu con Tatarusanu ne evita l'uscita del portiere e insacca in diagonale, portando la Fiorentina sul 3-0. Ma la partita non è finita.

A rimettere in gioco il Milan ci pensa l'ex Bonaventura che al 61', in fase di costruzione, sbaglia un passaggio regalando palla a Ibrahimovic che batte Terracciano portando il risultato sul 3-1. Ed è lo stesso attaccante Ibrahimovic che al 67' finalizza un cross dal fondo di Theo Hernandez per il 3 - 2.

A questo punto Italiano fa entrare Castrovilli e Gonzalez al posto di Bonaventura e Callejon. Ed è proprio l'esterno argentino a rubar palla ad Hernandez e ad imbeccare Vlahovic che porta a 4 le segnature per i viola. Prima del fischio finale, al 96', Ibrahimovic di testa colpisce la traversa, la palla torna in campo colpendo Venuti e finisce in ter per il definitivo 4-3.

Con questa vittoria la Fiorentina va a quota 21 punti al pari di Lazio e Juventus, mentre il Milan rimane fermo a 3, in attesa di conoscere l'esito del match di domenica pomeriggio tra Inter e Napoli.



Crediti immagine: @acffiorentina, twitter