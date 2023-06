Meta Quest 3 è il nuovo visore di realtà mista presentato da Meta Platforms, la società di Mark Zuckerberg. Si tratta di un dispositivo che combina elementi di realtà aumentata e virtuale, offrendo un'esperienza immersiva e coinvolgente.

Meta Quest 3 è il successore del Meta Quest 2 e del Meta Quest Pro, e promette di essere più potente, sottile e performante. Il visore avrà un display con una più alta risoluzione rispetto alle precedenti versioni, utilizzando la tecnologia pancake optics, che permette di ridurre lo spessore delle lenti senza perdere qualità.

Inoltre, il visore integrerà la funzione Meta Reality, che consentirà di interagire con il mondo reale attraverso la realtà aumentata.

Meta Quest 3 sarà lanciato nell'autunno del 2023 al prezzo di 499 dollari e si propone di essere il punto di riferimento per tutti i futuri headset di realtà mista.

Questo l'annuncio sui profili social del fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, che arriva qualche giorno prima della conferenza degli sviluppatori di Apple, prevista per lunedì prossimo, in cui molto probabilmente l'azienda di Cupertino annuncerà il suo nuovo visore:

"Meta Quest 3 è il primo visore per la realtà mista a colori ad alta risoluzione, 40% più sottile e più confortevole, display e risoluzione migliori. Ha un chipset Qualcomm di nuova generazione con prestazioni grafiche raddoppiate e le nostre cuffie più potenti di sempre.Il visore all-in-one non necessita di cavi ed ha una memoria interna di 128GB. Il chipset Snapdragon di nuova generazione garantisce "più del doppio delle prestazioni grafiche rispetto alla GPU Snapdragon della generazione precedente in Quest 2. Quest 3 sarà il modo migliore per sperimentare la realtà mista e virtuale in un dispositivo autonomo. Sarà compatibile con l'intera libreria di Quest 2 con altri titoli in arrivo. Maggiori dettagli alla nostra conferenza Connect il 27 settembre".