Il mercato della consulenza aziendale specializzata in sostenibilità sta conoscendo una crescita importante: parliamo di un 5.4% di incremento annuale, per un mercato che supera i 14 milioni di dollari. In generale il management consulting è cresciuto in questi anni a tassi che sono un multiplo rispetto all’aumento del Pil, come riportano i numeri di Assoconsult.

L’importanza della sostenibilità come asset della cultura aziendale emerge fin dalla nascita delle imprese, già nella fase di incubazione: soprattutto se si tratta di start up innovative, che oggi costituiscono il 9.2% di tutte le nuove società di capitali che operano nei servizi alle imprese e il 6% di quelle che lo fanno nel manifatturiero.

Secondo i dati dell’osservatorio sul Venture Capital Italia, realizzato da Growth Capital, nel primo trimestre del 2024 sono stati investiti in aziende innovative 443 milioni di euro: 54 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2023. La crescita è stata registrata soprattutto nei settori Smart City, Software, AI, Apps e Bending Spoons. Questi dati sono in linea con il numero di start up innovative che, secondo il report del Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) riferito all’ultimo quadrimestre 2023, si sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese : 13.393.

E’ in questo ambito che Fare Impresa si colloca, in qualità di incubatore di imprese e startup innovative, come un catalizzatore di cambiamento: il suo lavoro di consulenza specializzata e di continuo supporto si basa soprattutto sull’integrazione dei principi ESG (Environment, Social, Governance), non solo nei modelli di business ma anche nella cultura aziendale. L’incubatore non solo accelera la crescita delle imprese e startup attraverso l’innovazione sostenibile, ma stimola anche un impatto sociale positivo, contribuendo a formare un ecosistema imprenditoriale più responsabile e attento agli impatti ambientali e sociali.

“Siamo convinti che attraverso rigorosi metodi di formazione e gestione d’impresa sia possibile aiutare l’azienda nella fase di start e restart puntando su innovazione di prodotto e processo attraverso la Pianificazione Strategica e la costruzione di Modelli di business distintivi-dichiara Fernando Del Rosso, CEO di Fare Impresa- Il nostro percorso parte con l’acquisizione di competenze specialistiche che hanno consentito la realizzazione di un processo digitale di accompagnamento d’impresa”

Fare Impresa è un'organizzazione italiana che supporta le imprese innovative. Con uffici a Milano e Caserta, offre una gamma di servizi per aiutare le aziende a sviluppare il loro potenziale, tra cui consulenza strategica da parte di Studio Del Rosso & Associati e sviluppo di business plan, pitch e modelli di business con l'ausilio della software house Siliconplan.com