L'Istat, questo martedì, ci comunica la stima di quale sia stato l'andamento del Pil e dell'occupazione, a livello territoriale, nel 2019.

Per quanto riguarda il Prodotto interno lordo la crescita è leggermente superiore alla media nazionale nel Nord-est (+0,5%) e nel Nord-ovest (+0,4%), in particolar modo grazie anche al settore delle costruzioni (+3,5% in entrambe le aree). Al Centro e al Mezzogiorno si registra lo stesso tasso di crescita (+0,2%), quasi in linea alla media nazionale (+0,3%).

Per quanto riguarda l'occupazione, l'incremento più marcato è nel Nord-est (+1,2%), dovuto soprattutto alla crescita nel settore dei servizi (+2,6%). Nel Mezzogiorno, l'aumento dell'occupazione è più contenuto (+0,2%), condizionato dalla flessione dell'industria (-0,5%), mentre nel Centro è leggermente superiore, pur fermandosi allo 0,3%.