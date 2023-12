Negli ultimi anni, la stampa DTF (Direct to Fabric) sta riscuotendo sempre più successo tra aziende e professionisti grazie alle sue interessanti potenzialità. Ma di cosa si tratta esattamente?

DTF sta per Direct To Fabric, ovvero stampa digitale diretta sul tessuto. Si tratta di una tecnica che permette di stampare immagini e grafiche direttamente su diversi tipi di tessuto, come cotone, poliestere e materiali sintetici, senza bisogno di precedenti lavorazioni grafiche o l'applicazione di trasferimenti termici.

Il processo di stampa DTF prevede l'utilizzo di appositi inchiostri reattivi sviluppati per legarsi in maniera durevole ai filati del tessuto, senza scolorirsi nemmeno dopo numerosi lavaggi. Questa caratteristica la rende ideale per personalizzare capi di abbigliamento di vario genere, dalle t-shirt alle felpe, dai grembiuli alle divise.

I vantaggi della stampa DTF sono molteplici. Innanzitutto permette di ottenere stampe di alta definizione, con colori brillanti e definiti, a livello cromatico e di dettaglio pressoché uguali ad un'immagine digitale.

Inoltre non necessita di sottostrati adesivi o film, il che rende il processo più semplice, veloce ed economico rispetto ad altre tecniche di serigrafia o transfer. I tempi di lavorazione sono infatti molto ridotti e si può intervenire anche su piccoli lotti con costi contenuti.

Grazie alle moderne stampanti DTF di ultima generazione, è possibile stampare fotografie, loghi, scritte e grafiche multicolore di alta qualità con estrema versatilità, su superfici di vari materiali. Le immagini risultano nitide e resistenti ai lavaggi, perfette per personalizzare divise, accessori e merchandising promozionale.

Ma non è tutto. Un altro vantaggio chiave della stampa DTF è la possibilità di realizzare stampe su misura in volume ridotti, adattando il design al singolo capo o cliente. Questo apre a molteplici scenari creativi che vanno ben oltre le classiche stampe serigrafiche standardizzate.

Con il contributo di PrintLab 17.02.1530 Srl